Paula Manzanal estaría embarazada del empresario Christian Marco, según la declaración de la expareja de él, una mujer de nacionalidad española identificada como Khalida Mereví.

El programa ‘Amor y Fuego’ se contactó con la extranjera, quien aseguró que tuvo una relación de 6 años con Christian Marco, el nuevo galán de la Manzanal. Incluso señaló que el empresario de origen suizo le habría sido infiel con la modelo.

Según contó, inicialmente, este sujeto le negó que tuviera una relación con la peruana. Luego le dijo que solo buscó a la modelo para hacerse conocido en el mundo de la farándula.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que cuando Khalida confrontó a Paula, ella le informó que está esperando un bebé del empresario. La española compartió el mensaje que Paula Manzanal le habría enviado.

“Hola Khalida, no entiendo por qué sigues buscando a Christian. Y llamando todos sus amigos para saber de él. Te voy a pedir por favor que respetes mi relación. Él y yo estamos esperando un bebé, no sé si ya te habrá contado, pero espero que me entiendas”, se lee en el chat de WhatsApp.

Paula Manzanal embarazada de su nuevo novio

De momento, la modelo no se ha pronunciado en sus redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR