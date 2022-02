¡Más engreída, imposible! Paula Manzanal estuvo enlazada en exclusiva con el programa “América Hoy”, donde se confesó totalmente enamorada de su nuevo galán en España, quien aseguró le demuestra su cariño con lujosos regalos.

Todo ocurrió durante la última edición del programa matutino, cuando la modelo reapareció en televisión nacional para dar su versión de los hechos referente a la amistad que tuvo con el bailarín Anthony Aranda.

Entre otros temas, la expareja de Fabio Agostini también se refirió a las últimas declaraciones que dio Rodrigo González ‘Peluchín’, al asegurar que el nuevo novio a la influencer era su “sugar daddy”.

“La verdad que estoy muy contenta, esta vez he decidido hacerlo más privado. Ya vamos tres meses juntos. La verdad que estamos muy contentos, paso y paso, ahí vamos”, comenzó diciendo.

Sin embargo, Janet Barboza no se calló nada y le recordó a Paula el ‘detallazo’ que habría tenido su nuevo galán con ella. El misterioso hombre le habría regalado un costoso carro de la marca BMW. “Si me da varios regalos, en Navidad me dio. La verdad es que es un chico muy atento”, afirmó con una gran sonrisa.

