¡Se pasó de fría! Sergio Peña se encuentra en el ojo de la tormenta pública, tras emitirse un ampay de su esposa Valery Revello con un tablista ingresando aun hotel. Y es que Janet Barboza no dudó en, fiel a su estilo, recordar el escándalo que protagonizó Melissa Paredes con el bailarín Anthony Aranda hace algunos meses atrás.

Todo ocurrió en la última edición de “América Hoy”, cuando la popular ‘Rulitos’ se pronunció sobre el comunicado que mandó el futbolista anunciando su separación, y recordó lo que hizo el ‘Gato’ Cuba al enterarse del ampay de su aún esposa con el bailarín.

“Cuando salen los famosos comunicado, donde avisan y anuncian. Mi frase favorita: Ahora todo el mundo habla del círculo cercano”, comenzó diciendo la conductora.

“Todos son mi círculo cercano, y oh, al parecer Sergio Peña recién se enteró que lo terminaron. Ante estas cosas, provoca reírse, y él sacó un comunicado diciendo que su separación solo sabía su círculo cercano”, agregó entre risas.

En ese sentido, Brunella Horna también cuestionó al seleccionado por no revelar antes que ya no estaba con Valery Revello. “Se acabó el amor, ¿Por qué este comunicado no pudo lanzarse antes?”, cuestionó la modelo.

