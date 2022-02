Sergio Fernando Peña Flores, más conocido como Sergio Peña, lanzó un comunicado este 7 de febrero donde reconoce que no mantiene una relación con Valery Revello, su esposa y madre de su hija.

Esta confesión generó miles de reacciones, pues los usuarios en redes sociales consideran que el futbolista de la Selección Peruana no quiere reconocer la presunta infidelidad de la modelo, quien fue captada por las cámaras del programa “Amor y Fuego” junto a un joven tablista en situaciones cariñosas y entrando a un hotel.

Al respecto, Claudia Flores, madre de Sergio Peña se pronunció en su cuenta de Instagram, horas después del ampay de su nuera. La señora compartió varios pasajes de la Biblia católica, a modo de reflexión.

“Nuestra mayor gloria no esta en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos (...) Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán (Isaías 40:31)”, fue el mensaje que compartió la mamita del jugador.

MIRA: Sergio Peña y el conmovedor mensaje a su hija tras ampay de su esposa con tablista en hotel

Luego agregó: “Gracias señor por cada día. Por todo siempre gracias, tu eres verdad y vida”.

Cabe indicar que, hasta hace dos semanas Sergio Peña y Valery Revello estuvo junta, festejando el cumpleaños número 3 de su pequeña hija. La foto fue compartida por la madre del jugador de la Blanquirroja.

Instagram

Comunicado de Sergio Peña tras ampay

A través de la cuenta de Twitter de AGREF, una empresa que se dedica a la asesoría deportiva, que Sergio Peña informó que él y la joven no mantienen ningún vínculo amoroso.

“Ante las imágenes que están por difundirse, quiero informar que al día de hoy no tengo ninguna relación sentimental con Valery (Revello), la madre de mi hija, con quien llevamos separados hace varios meses”, señaló inicialmente.

“Esto es de conocimiento en todos nuestros círculos cercanos y familiares. Mantengo un vínculo cordial y cercano con ella y pido al público en general respeto hacia ella y nuestras familias”, finalizó en su mensaje el deportista.

TE PUEDE INTERESAR