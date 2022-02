Sergio Peña, el futbolista de la Selección Peruana de 26 años de edad, atraviesa un mal momento luego de que difundiera el ampay de su esposa Valery Revello ingresando a un hotel con un desconocido tablista.

Los usuarios estallaron tras las imágenes que difundió el programa ‘Amor y Fuego’ en redes sociales. La frase “Fuerza, Peña” se hizo viral y los hinchas decidieron dar su respaldo al sobrino de Paolo Guerrero.

Sin embargo, comenzó a especularse que - en realidad - Sergio Peña se separó de su esposa hace varios meses, pero que no se había hecho público. A continuación, analizamos cada una de las señales de la supuesta separación.

Sergio Peña y Valery Revello no publicaban fotos

El principal sustento es que la pareja ya no compartía fotografías juntos en sus respectivas redes sociales. La ultima fotografía que compartió la modelo fue el 30 de julio del 2021.

“Te amo”, escribió la modelo Valery Revello, junto a una romántica foto de ella besando al futbolista. Esta imagen fue crucial, pues así ella descartaba los rumores de una separación.

Días antes a esta foto, en ‘Amor y Fuego’, las populares ‘Chicas Tulum’ fueron vinculadas a una presunta “encerrona” con futbolistas como André Carrillo, Jefferson Farfán y el hermano de Sergio Peña.

En tanto, la última publicación de Peña con su esposa fue en agosto del 2020. Era cumpleaños de Valery y el futbolista le dedicó un conmovedor mensaje:

“Espero seas feliz por siempre y que Dios te de mucho años más de vida, eres increíble, continúa con tus locuras de todos los días y con esa sonrisa que te caracteriza, te engreiremos mucho en tu día y todos los días de tu vida, te amo baby, seguro me vas a gritar en 10 segundos porque puse esta foto que no te gusta y aparte no la edité, pero esa es la idea, el amor que hay en la foto es lo más especial, te amo”.

Los misteriosos mensajes de Valery Revello

Valery Revello, a inicios del 2022, compartió misteriosos mensajes en su cuenta de Instagram, que más parecían una indirecta a una tercera persona.

“I think you fucked me up (yo pienso que me jodis***)”, se lee en la publicación del 29 de enero.

Asimismo, el pasado 11 de enero, compartió: “que tu cuerpo sea la tentación de muchos y el places de pocos”.

Valery extrañaba más a su perro que a Sergio

Hace una semana, la modelo Valery Revello compartió una fotografía de su hija jugando con un perrito. En ese momento, ella estaba alejada físicamente de Sergio Peña, por lo que los usuarios se burlaron de que extrañe más a su mascota que al padre de su hija.

“Te extrañamos tanto amor mío 🐕”, publicó.

