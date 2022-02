Andy Polo, el futbolista de la Selección Peruana, está en el ojo de la tormenta por la denuncia de agresión física contra su aún esposa Génessis Alarcón y el presunto desamparo a sus menores hijos.

A esto se suma la lista de ‘amoríos’ que ha tenido el futbolista - pues según su aún esposa - el jugador le fue infiel con varias mujeres. “Me ha humillado, me ha maltratado, me ha sido infiel con seis mujeres, de las que yo me he enterado, de las que he visto conversaciones, porque podrían ser muchas más”, ha dicho entre lágrimas.

Sin embargo, ahora el jugador del Portland Timbers, de Estados Unidos, tendría una relación con una joven de 24 años, pese a que él sigue casado.

Según Magaly TV La Firme, se trata de Vida Carrillo Yañez, una chalaca que acaba de cumplir 24 años, quien habría sido la manzana de la discordia en el matrimonio de Andy Polo.

¿Cómo conoció Andy Polo a su nueva novia?

Andy Polo habría conocido a la joven Vida Carrillo Yañez, de 24 años, hace más de un año. “Me dijo que la conoció en una fiesta de Aldo Corzo, hace más de un año. Eso me contó cuando llegamos (al Perú)”, confesó Génesis Alarcón a las cámaras de Magaly TV La Firme.

Según el informe periodístico, el romance entre Andy Polo y Vida Carrillo habría iniciado a mediados de diciembre de 2020, donde viajaron a Panamá.

Andy Polo y su nueva novia

El 31 de marzo de 2021 viajaron a México, donde permanecieron casi una semana. En septiembre del mismo año, alistaron sus maletas a los Estados Unidos, donde vivía su esposa e hijos en un departamento.

“Cuando nosotros hemos estado allá, ella también ha ido. Inclusive ha salido con mis hijos, ellos la conocen. Me dicen ‘es la enamorada de mi papá’. Bien fresca es”, explicó Génesis.

La nueva novia de Andy Polo es engreída de la familia

De acuerdo con la esposa de Andy Polo, Vida Carrillo ya conoce a la familia de Andy Polo y hasta es la nueva engreída de su exsuegra. “La ha llevado a la casa de su mamá, a media cuadra donde yo vivo con mis hijos en la casa de mi abuela. A veces estoy sentada en la puerta y ellos pasan con la cuñada, con las primas. Todos ahí, bien cara de palos”, comentó Génesis.

Alarcón señaló además que la relación entre Vida Carrillo con la madre de Andy Polo es tan buena que celebraron su cumpleaños número 24 en su hogar, mientras que ella luchaba por subsistir ante el abandono del deportista.

“Me salgo enterando que le estaban celebrando el cumpleaños a su amante, ahí en casa de su mamá, en el barrio. Sin importarle que sus hijos y su esposa están viviendo más allá”, sostuvo.

