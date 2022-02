¡No pudo más! Génesis Alarcón, actual esposa de Andy Polo, denunció en el programa de Magaly Medina que ha venido siendo víctima de violencia física por parte del seleccionado. Además, aseguró que el pelotero le habría sido infiel en varias oportunidades y con diferentes mujeres, tanto en Estados Unidos, como en Perú.

Y es que la madre de los dos hijos del futbolista, mostró mensajes comprometedores que Andy habría mantenido con dos mujeres en Estados Unidos a las que convencía de tener encuentros presuntamente íntimos.

En ese sentido, Génesis no se quedó de brazos cruzados y aseguró que luchará hasta el final por el bienestar de sus dos pequeños. Asimismo, le pidió al futbolista que se haga cargo de sus hijos y no los desampare.

Por otra parte, la madre de familia juró que ya no derramará más lágrimas por Polo y que ya no le importa si tiene una o varias parejas, solo le importa que no se desentienda de sus hijos.

“Andy Polo, estas son las últimas lagrimas que boto por ti, desde hoy soy más fuerte. Quédate con tus mil mujeres, eso no me importa, pero tus hijos te necesitan”, expresó entre lágrimas para las cámaras de ATV.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO