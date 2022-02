El integrante de la selección peruana Andy Polo continúa en el ojo de la tormenta tras las serias denuncias realizadas por su aún esposa, Génessis Alarcón, sobre presuntas agresiones físicas en contra de ella y por no cumplir con la pensión de alimentos de sus dos hijos.

La joven de 27 años volvió a presentarse en el programa de Magaly Medina, pero esta vez para demostrar con pruebas que el actual jugador del Portland Timbers le habría sido infiel con varias mujeres.

“Me ha humillado, me ha maltratado, me ha sido infiel con seis mujeres, de las que yo me he enterado, de las que he visto conversaciones, porque podrían ser muchas más”, sostuvo la esposa del futbolista entre lágrimas.

Según narró, las faltas de respeto hacia su relación eran constantes y que la última vez que le descubrió una infidelidad fue cuando ambos vivían en Estados Unidos.

Para sustentar su acusación, Génessis Alarcón hizo público un video del momento en que revisa el smartwatch del futbolista, donde aparecen conversaciones comprometedoras con una mujer de nombre Amber.

Recibe ayuda social:

Tras denunciar públicamente que Andy Polo había dejado desamparados a sus hijos, ya que no tenían vivienda donde alejarse ni contaban con recursos para cubrir la manutención, Génessis Alarcón recibió el apoyo de las hermanas Josetty y Génnesis Hurtado.

Las hijas del conductor Andrés Hurtado se conmovieron con el caso de la joven madre, quien se ha visto obligada a dormir en la sala de la vivienda de su abuela, en la zona de Barrios Altos.

Ante esta situación, las hermanas anunciaron que pagarán seis meses de alquiler de un departamento para que Génessis y sus dos hijos se muden hasta que se resuelva su situación legal con el futbolista.

