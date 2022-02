¡Sin pelos en la lengua! Rodrigo González no se calló nada y no dudó en burlarse de las últimas declaraciones que dio Melissa Paredes, donde aseguró que no descarta la posibilidad de tener un hijo con el bailarín Anthony Aranda.

Y es que a través de su cuenta oficial de Instagram, el conductor tildó de “sugar mami” a la joven actriz, mientras pedía a sus seguidores opiniones sobre las declaraciones que brindó la exesposa del ‘Gato’ Cuba a los medios locales.

Asimismo, el popular ‘Peluchín’ se puso bastante creativo y hasta le dedicó una divertida y peculiar frase a la exconductora de ‘América Hoy’. “¿La que se embaraza y no te avisa?”, escribió el presentador de Willax TV, quien no desaprovecha la oportunidad de estar activo en sus redes sociales y comentar todo lo relacionado a la influencer.

Recordemos que hace unos días, Rodrigo González arremetió contra Melissa Paredes, luego que intentara “justificar” su infidelidad con el bailarín. Incluso, hasta le recordó el ampay que salió al aire por Magaly TV, la firme, que se hizo viral en todo el país y que terminó con el divorcio definitivo con Rodrigo Cuba.

“Estaba tirando anzuelo para todos lados para ver qué pescaba, porque tú en esos momentos eras una mujer casada y seguramente si no hubiera sido por el destape, por las imágenes que te evidenciaron dentro de un auto, tú quizá hasta el día de hoy seguirías llegando a tu casa y viéndole la cara a tu marido, porque tú la conversación la venías aplazando, según tú, hace un año... Le sale natural esa hipocresía”, dijo ‘Peluchín’ en aquel entonces.

