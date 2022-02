¡Sin filtro alguno! Magaly Medina tuvo como invitada especial a Génesis Alarcón, actual esposa y madre de los hijos de Andy Polo, a quien acusa de haberla agredido físicamente, abandonado junto a sus pequeños y haberle sido infiel en varias oportunidades.

Y es que la madre de familia reveló entre lágrimas, que el futbolista se habría desentendido completamente de sus dos menores hijos, tras haber regresado de Estados Unidos hace aproximadamente un mes.

Frente a estas declaraciones, la popular ‘Urraca’ no pudo contener su enojo e impotencia, y comentó que, lamentablemente, cuando se tratan de escándalos ligados a futbolistas de la Selección Peruana, “todos se hacen de la vista gorda”.

“Tú estás lidiando con un hombre que es poderoso económicamente, que es un seleccionado y que lamentablemente todo el mundo se hace de la vista gorda cuando se tratan de los jugadores de Selección”, comenzó diciendo la conductora de espectáculos.

“Todo se les perdona, no importa que sean borrachos, mujeriegos, infieles no importa, se les perdona y eso es algo que no puede pasar porque nadie tiene corona para tratar así a una mujer y dejar a sus hijos abandonados

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO