¡Fuertes declaraciones! Génesis Alarcón, actual esposa y madre de los hijos de Andy Polo, estuvo en exclusiva en el programa de Magaly Medina, donde reveló que el futbolista la habría abandonado con sus dos pequeños y que también, hace algún tiempo, la viene agrediendo física y verbalmente.

Sin embargo, todo no quedaría ahí, ya que la mujer también confesó que el seleccionado nacional tendría una nueva pareja e que incluso se lo confesó cuando aún vivían en Estados Unidos.

Según contó Génesis, dicha mujer hasta habría salido con sus hijos y el futbolista, y ella al enterarse le reclamó fuertemente, por lo que suelto de huesos se sinceró y se fue de la casa.

“Me salí enterando que está con otra chica y la ha llevado a Estados Unidos. Nosotros no habíamos terminado de manera formal y ya estaba con la otra mujer. Se la ha llevado a Estados Unidos e incluso salió con sus hijos (...) Fue tan descarado que me lo dijo y seguíamos compartiendo la misma cama”, expresó.

En ese sentido, el futbolista al parecer no pondría fotos con su nueva pareja en sus redes sociales, pero sí en sus historias de WhatsApp. “La pone en whatsapp, en sus redes no, porque lo verían. Es peruana”, reveló.

