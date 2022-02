Génessis Alarcón es el nombre de la esposa del futbolista Andy Polo, quien ahora se encuentra en Estados Unidos, y habría dejado abandonada a su familia, sin hogar y sin dinero para poder solventar sus gastos básicos.

Según Génessis, el futbolista no le habría dejado nada de efectivo y esto pasaba incluso antes de que se vayan y relató que el futbolista solo le dejaba víveres y cuando necesitaba comprar algo, mandaba a un amigo con una tarjeta de crédito y tenía que ir con él a comprarla.

Las agresiones no serían solo económicas, debido a que Génessis resaltó y contó una escena de agresión: “Me jaloneó, jaló el cabello. Me caí al piso. Me metió un cachetadón y me puso el ojo morado”.

La infidelidad no habría sido ajena a la relación, debido a que según Génesis, el futbolista estaría ahora con otra persona y al enterarse, los maltratos psicológicos comenzaron: “Me menosprecio como mujer diciendo que nadie se iba a fijar en mí, que nadie me iba a tomar importancia”.

