¡Sin pelos en la lengua! Ducelia Echevarría no se quedó callada y decidió enlazarse con el programa de Magaly Medina, para aclarar las fuertes imágenes que sorprendieron a muchos, donde se le ve llorando desconsoladamente afuera de una discoteca en el Sur, junto a quien sería su nueva pareja, Jorge Monzón.

Y es que recordemos que la expareja de la modelo, Domingo Salas, salió al frente en sus redes sociales, asegurando que ella habría sido víctima de agresión por parte de su nuevo galán.

Frente a estas declaraciones, la exintegrante de “Esto es Guerra”, no quiso ni desmentir, ni afirmar dicha información, motivo por el que discutió en vivo con la popular ‘Urraca’.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que terminado el enlace con la conductora de ATV, la excombatiente utilizó su cuenta oficial de Instagram para revelar que nunca fue víctima de agresión física.

“Es imposible aclarar algo cuando Magaly habla encima tuyo y baja el audio para que no me escuchen. Quiero aclarar que no fui víctima de maltrato ni de nada parecido. Dejen de perseguirme y hacerme daño psicológicamente a mi y a mi hija”, comenzó diciendo.

“No tengo que dar explicaciones a nadie de mi vida privada. Y está más que claro que lo que quiere esta señora es hacer un circo de mi vida. A ella nadie la juzga pero sin embargo ella si puede opinar de todos”, finalizó diciendo.

