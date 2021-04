La modelo Aída Martínez sorprendió a propios y extraños al dar una contundente respuesta a todos los que piensan que se operó el rostro. Y es que según la arequipeña, nunca se realizó una operación estética.

“Yo siempre he confesado qué retoques me he hecho en el cuerpo o en el rostro, bueno, la cara nunca me la he operado, jamás, lo único que me he hecho es bótox o ácido hialurónico, pero eso no cuenta como una operación, cuenta como un arreglo estético que finalmente te dura unos meses y ya”, explicó Aída Martínez en Instagram.

La modelo contó que muchas mujeres dan por hecho que se hizo la rinoplastía, pero asegura que esto nunca ocurrió:

“Hay chicas que se toman la atribución de escribirme y me dicen ‘Aída, me pasas el número del cirujano que te hizo la nariz’, o sea, ni siquiera me preguntan ‘Aída, ¿te operaste la nariz?’, no, es ‘me pasas el número de tu cirujano o qué cirujano te hizo la nariz’ y no es una, son varias”, contó Aída Martínez.

CONTUNDENTE

En ese sentido, Aída Martínez afirmó que nación con una nariz “linda” y nunca se hizo la rinoplastia: “O sea, yo sé que tengo la nariz linda, muchas gracias, pero nunca me la operé, si eso querían saber, no me he tocado la nariz jamás. Quizás el filtro me modifica un poco la nariz”, sentenció.

Fotos y videos: Instagram Aída Martínez

