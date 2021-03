Aída Martínez decidió pronunciarse nuevamente mediante sus redes sociales para exponer los cientos de mensajes que le han llegado atacándola por haber “defendido” de cierta forma la nueva canción de Camilo y Evaluna Montaner, “Machu Picchu”.

Y es que la modelo, fiel a su estilo, confesó que ya sabe el motivo por el que tantos ‘influencers’ a veces no opinan sobre los temas de mayor coyuntura en el país.

“Hoy un mensaje a la conciencia en la voz de la hermana Aida Martínez... Ayer entendí por qué muchos ‘influencers’ callan muchos temas de coyuntura en sus redes sociales, de política, de músico, sexo, lo que sea, no dicen nada, se quedan callados y la gente les dicen que por qué no opinan”, comenzó diciendo.

“Lo hacen porque la gente mucho jod* y te destruye cuando tus ideales son distintos al resto. En vez de entrar a un debate contigo con un buen argumento, sin insultar, sin agredir, lo primero que hacen es insultarte. No saben la cantidad de mensajes ‘haters’ que he recibido, amenazantes, lo tomo como de quien viene, de gente desconocida”, agregó.

En ese sentido, Aida Martínez señaló que siempre dirá lo que piensa, pues cada usuario es libre de elegir si quiere seguirla o no en sus redes.

“Yo siempre voy a decir lo que pienso, así les jod*, les duela, gracias a Dios tienen la libertad de dejar de seguirme o seguirme si les gusta mi contenido. Hay una gran diferencia entre lo que expongo, a que tú te metas a insultarme. Yo no me meto a tu red a insultarte... Yo soy vulgar, criollona, campechana, hablo así, pero cuándo me he metido en la red de alguien a insultar”, finalizó diciendo indignada.

