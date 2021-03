La modelo Aída Martínez reveló que le realizó su primera sesión de fotos a su hija Ariela. En su cuenta de Instagram compartió un video con todos los looks que la bebé utilizó.

“Babeo de amor”, escribió Aída Martínez al compartir este momento especial con sus seguidores.

En el video se observa a la bebé reaccionar muy tranquila mientras le tomaban las fotos. La pequeña Arielita tuvo varios cambios para estas especiales fotografías.

Foto: Instagram Aída Martínez

Recordemos que la modelo arequipeña, en sus primeros días de maternidad, ha protagonizado enfrentamientos con algunos seguidores que intentan darle consejos de cómo tratar a su bebé.

“Basta de corregirme todo lo que hago en mi maternidad. Todo mi inbox está lleno de lo que debo o no debo hacer, me estresan, y eso si no es bueno para mi ni para la bebé”, dijo en Instagram.

Aída Martínez también advirtió que bloqueará a estas usuarias: “Voy a bloquear a cada persona que me de ‘consejitos’, no me interesa quedarme sin ‘seguidoras’, es muy hostigante”.

Mira el video de la sesión de fotos

