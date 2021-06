¡Fuertes declaraciones! Aída Martínez no se calló nada y aseguró que Sheyla Rojas de por sí tiene un “cuerpo espectacular” y que no necesita ningún tipo de retoque, tras los fuertes rumores que dicen que la modelo se habría vuelto aumentar el busto.

“A mí la verdad Sheyla me parece tan linda, tan regia, que no necesita retoques, creo que abusa un poquito”, comenzó diciendo la arequipeña en un programa trasmitido por Panamericana Televisión.

“Para mí es una mujer guapísima, tiene un cuerpo increíble, pero parece que nadie está contenta con lo que tiene. Yo en su momento también me hice unos arreglitos, pero no lejos de mi realidad, no me hago la cintura así pequeñísima, sino que trato de mostrarme tal como soy”, agregó.

En ese sentido, la popular ‘Characata’ comentó que ‘Shey Shey’ se habría excedido un poco con el tema de aumentarse los senos, pues de por sí ya tenía implantes bien pronunciados.

“En algunas fotos no se ve tan bien, parece que hubiera un desnivel en el cuerpo, pero si a ella le gusta, qué vamos a hacer”, finalizó.

