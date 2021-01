Como muchos personajes de la farándula, la modelo Aída Martínez se unió a la tendencia de responder las dudas de sus seguidores en Instagram.

Un usuario sorprendió al preguntar a Aída Martínez si alguna vez había estado con un chico reality.

La arequipeña primero respondió con una broma: “Soy casada... no respondo (falso)”, señaló.

Sin embargo, Aída Martínez luego aseguró que nunca había estado con un chico reality, ya que -en su opinión- están “vacíos”.

“Mentira... creo que soy una de las pocas chicas que puede decir... que ningún “chico reality” pasó por acá, me gustan los chicos inteligentes, alguna vez conversé con alguno y su modo de pensar, y lo vacíos que son, hizo que me dejen de “gustar”, no todo es lo físico. ¿Me chapé a alguno? Pues sí”, respondió Aída Martínez.

Foto: Instagram Aída Martínez

TE PUEDE INTERESAR