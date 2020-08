Aída Martínez mostró la despedida de soltera que le realizaron siete amigas. La modelo lamentó que el hecho se diera en plena pandemia y pidió disculpas a las amigas que no invitó por seguir el protocolo que dio el restaurante, un máximo de ocho personas al tratarse de un lugar abierto.

Mediante sus historias de Instagram, compartió videos pasando un agradable momento junto a sus amigas, entre las que destacan los rostros de Xoana González y Paula Manzanal.

“Creo que lo que se ve no se pregunta. Es evidente la situación que está pasando ahorita y estoy haciendo este videito para informarle a mis amigas cercanas que lamentablemente por el tema de la coyuntura no hemos podido hacer una reunión de más de ocho chicas, es lo máximo permitido en un local abierto”, comentó.

“Para mí ha sido una sorpresa el evento que hemos tenido el día de hoy. Bueno, no ha sido un evento, solo una reunión. Me da muchísima pena que no puedan estar todas presentes porque son las reglas del Gobierno”, añadió.

Del mismo modo, la influencer señaló que decidió hacer pública dicha reunión pues no considera que se incumplió el protocolo. Martínez reveló que si ella fuera una mala persona “hubiera hecho una reunión privada con cuarenta personas, con el riesgo de contagiarnos entre todos y eso sí sería inconsciente”.

Cabe señalar que en agosto del año pasado Martínez reveló que se comprometió con su novio Adolfo Carrasco y que sus planes de matrimonio se daban en el 2020. Aún no se conoce cuando ambos se darían el “sí” ante el altar.

