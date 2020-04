La actriz mexicana Aislinn Derbez habló primera vez y de manera abierta sobre cómo se transformó su amor por el también actor Mauricio Ochmann.

“Y se convirtió en ese tipo de relación, hay mucho amor, pero algunas veces la relación cambia y tenemos que ir con eso (...) Y lo amo y es algo que nos pasó a nosotros. Obviamente yo no lo esperaba para nada, pero he estado tan abierta al dolor que he entregado tanto”, dijo Aislinn Derbez.

La hija de Eugenio Derbez confesó lo doloroso que fue su separación con Mauricio Ochmann.

“A finales del año pasado fue el momento más doloroso que he pasado en mi vida, pero ahora mismo es el momento más maravilloso y transformador y ahora estoy tan emocionada de lo que pueda pasar”, acotó.

Ahora confesó que el amor que se tienen es diferente, hecho que muchos no entienden. “Nos amamos con todo el corazón, es maravillo, por eso nuestros seguidores nos preguntas: ¿Qué pasa aquí? Y creo que nadie entenderá”, finalizó.

VIDEOS RECOMENDADOS

Detienen a hombre por bailar en la calle

Coronavirus en Perú: castigan a hombre que se burló de restricciones

TE PUEDE INTERESAR