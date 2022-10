“Al fondo hay sitio” cada vez más interesante con los nuevos episodios de su novena temporada. Esta vez, ‘Andrea Aguirre’, personaje interpretado por la actriz Natalia Salas, regresó a la serie para alborotar la vida de ‘Joel Gonzáles’ (Erick Elera).

Resulta que ‘Joel’ “sentó cabeza” y desea formar su propia familia. Al hijo de ‘Charito’ no se le ocurrió mejor idea de contactarse con sus exparejas sentimentales para saber quién acepta formalizar con él.

‘Joel’ consiguió el número de ‘Andrea’ y ella decidió responderle. Al inicio, ella no quiso hablar con él, pero finalmente entablaron una conversación para así recordar sus episodios del pasado.

“Me muero de ganas de verte y comenzar un nuevo capítulo de nuestra historia de amor. ¿Qué dices?”, le dijo ‘Andrea’ a ‘Joel’.

Natalia Salas regresó a la pantalla chica tras ser dada de alta de su operación por cáncer de mama.

“Ya estoy en mi hogar, bien vendadita. Antes ahí había una teta y ya no hay”, dijo Natalia Salas, enfocando a la zona de su pecho donde ahora hay una venda. “Si toso, estornudo o me río fuerte, me duele. Felizmente estoy con mis pastillitas para controlar el dolor. Todo está marchando muy bien. El mastólogo me ha dicho que soy una campeona”, dijo en su red social en el mes de setiembre.