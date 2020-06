La exconductora de televisión, Karen Schwarz, acaba de convertirse en madre por segunda vez y vive una las etapas más maravillosas de su vida. La modelo no ha dudado en compartir fotografías y videos de su día a día con Cayetana, su bebita, así como de sus anécdotas con su esposo Ezio Oliva y Antonia, su hijita mayor.

Incluso, en plena madrugada, Schwarz sube imágenes de su familia durmiendo, mientras ella cuida a la nueva integrante de su hogar.

“Juntos y revueltos! Hace 2 semanas este es mi modo. Uno olvida los cambios de horario, ahora duermo por las tardes y estoy despierta en las madrugadas. Me preguntan si despierto a Ezio por las madrugadas para que me ayude con la gordita y la verdad es que no, los prefiero dormiditos”; escribió en Instagram.

Sin embargo, este comentario recibió críticas, puesto que muchas usuarias consideraron que el cantante Ezio Oliva debería ayudarla a atender a Cayetana en las noches.

Una usuaria, en cambio, se centró en el look de Karen y la criticó por no arreglarse tras dar a luz: “Por el hecho de ser mamita nuevamente no quita que te arregles un poquito para tus fotos y videos, al menos péinate, te sugiero”.

Este comentario no fue del agrado de la esposa de Ezio, quien le puso el parche a la seguidora:

“Con respeto a ‘al menos péinate un poquito para tus videos’: Amo estar como estoy, despeinada y con el corazón repleto de amor. Y con ese modo me quedo. Mamá, despeinada, ojerosa, dedicada a mis chiquitas”; respondió de manera contundente.

