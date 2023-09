Aldo Miyashiro a Fiorella Retiz: “De todo corazón, apuntemos a otros caminos por tranquilidad”

En la última edición de ‘La Banda del Chino’, Aldo Miyashiro le envió un mensaje a Fiorella Retiz, con quien protagonizó un ampay el año pasado y le pidió que superen ese momento para que ambos se enfoquen en sus vidas.

“ Yo espero, de todo corazón, que por un tema de tranquilidad mental, todos los involucrados podamos reiniciar nuestras vidas, que hacer lo que nos gusta hacer, de poder revisar lo que pasó y apuntar a otros caminos y buscar nuestra tranquilidad. Yo creo que es el fondo lo que todos queremos ”, manifestó el conductor de TV.

Asimismo, Miyashiro dijo que jamás amenazaría a una persona que ha tenido un vínculo amical o laboral con él. Cabe recordar que, la comunicadora denunció en ‘Magaly TV: La Firme’ que había sido víctima de amenazas del entorno del también actor.

“He pedido que esta semana ver si realmente califica nuestras pruebas o lo que creemos con la realidad. Más allá de los errores que uno pueda cometer, si de algo estoy seguro, no amenazaría nunca a nadie que ha tenido un vínculo laboral, amical, de cariño, de trabajo, no lo haría nunca ”, añadió.

Aldo Miyashiro anuncia medidas legales por acusaciones

