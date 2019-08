El actor y director Aldo Miyashiro respondió de manera contundente sobre los sonados casos de violencia contra Macarena Vélez y Angie Arizaga.

El también conductor manifestó que espera que Macarena pueda regresar a trabajar en la televisión.

“Yo no la conozco, no nos hemos cruzado ni una sola vez. Pero me parece que ella es víctima de agresión. Me parece que este señor, al escaparse, está hablando de que algo anda mal y que hay muchos antecedentes. Ojalá que Macarena encuentre tranquilidad y estoy seguro de que, luego de que se vea el caso, ella seguramente va a regresar a trabajar”, dijo Miyashiro, quien dirige la obra “Vóley”, que se estrena mañana en el Teatro Julieta de Miraflores.

Sobre Angie

En tanto, sobre el caso de Angie Arizaga, señaló que “el canal ha tomado una determinación bastante clara. Ellos tienen una relación de hace muchísimos años, en la que evidentemente hay problemas. Ahora no están juntos. Nicola Porcella parece que se ha ido a tomar una especie de retiro. Esperemos que esto sea el capítulo final de esta historia que hemos seguido con mucha pena. Ojalá que ellos entiendan y aprendan de esta situación”.