Aldo Miyashiro fue interceptado por el programa “Amor y Fuego” para ser consultado sobre las críticas que estaría recibiendo, luego que se ventilara que se encuentra grabando una telenovela con su aún esposa, Érika Villalobos, la cual lleva de título “Perdóname”.

Al respecto, el conductor de televisión señaló que no vio inconveniente alguno en trabajar con la madre de sus hijos, luego que estallara el escándalo por su ampay con Fiorella Retiz.

“Algunos piensan que es parte del morbo, pero no, somos actores, es una novela, trabajamos y ya está. Yo no he dicho nada sobre ningún tema... ¿Cuál es el rollo?” , dijo para las cámaras de Willax TV.

Asimismo, el actor señaló que su relación con la actriz es netamente laboral. “¿Tú crees que una novela se planifica en dos semanas? No, tranquilos, es un trabajo como cualquiera, podría trabajar con Érika o podría trabajar con cualquiera otra actriz”, agregó.

Por otra parte, Aldo Miyashiro volvió a reafirmar que tomaría acciones legales con Fiorella y los distintos medios de comunicación, si es que se le sigue acusando de haber mandado a amenazar a la reportera.

“Yo hago un llamado a la paz, a la reflexión. No se puede acusar a alguien así, pero si sigue, voy a tener que defenderme contra los medios, porque yo he estado callado, pero ya cuando dicen que has cometido un delito, ya es otra cosa” , expresó.

