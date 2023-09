Aldo Miyashiro no se quedó callado y decidió pronunciarse tras la fuerte acusación que realizó Fiorella Retiz, donde aseguró ser víctima de amenazas por parte del entorno del conductor.

“Me ha sorprendido lo que ha pasado hoy día, soy un ser humano, me siento afectado. Nunca en mi vida he amenazado a alguien, mucho menos a alguien con quien tuve un vínculo laboral, amical”, comenzó diciendo en su programa.

En ese sentido, el popular ‘Chino’ negó tajantemente ser el autor de las presuntas amenazas que estaría recibiendo la exreportera.

“Luego he escuchado que ha llamado alguien de mi entorno, los que me conocen, saben que mi entorno es de tres o cuatro personas porque soy poco sociable, que evidentemente no han hecho ninguna llamada ” , agregó.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Aldo Miyashiro aseguró que tomará acciones legales contra Fiorella Retiz por haber realizo dichas fuertes acusaciones.

“Este odio que se está formando no le hace bien a nadie. Creo que es hora de parar (...) Si esto continua, que espero que no, que pare aquí, tendré que revisar con un abogado y tomar acciones legales contra los medios y las personas que intenten decir que soy una persona que ha cometido un delito, porque no lo he hecho”, expresó el actor peruano.

