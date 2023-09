Fiorella Retiz estuvo como invitada en el programa de “Magaly TV, la firme”, donde sorprendió a propios y extraños al confesar que viene siendo víctima de amenazas por parte del entorno de Aldo Miyashiro.

Y es que la exreportera señaló que todo este suceso se habría dado luego que se supiera que se sentaría en el set de ATV para revelar detalles inéditos de lo que fue su “amistad” con el conductor de América TV.

“Es amigo de él, yo sé quién es, me llama para que tenga cuidado, para alertarme, decirme que mire bien, pero es un tema que hay que dejarlo, que me estaba siguiendo y que esa persona podría hacer cualquier cosa”, comenzó diciendo.

Asimismo, Fiorella señaló que no es la primera vez que intentan silenciarla. “La misma situación que viví el año pasado, esta vez es que me iban a hacer daño a mi (...) Si algo me pasa a mi o a mi hijo, voy a culpar enteramente a Aldo Miyashiro y aquí muere el tema”, agregó entre lágrimas.

Por último, la comunicadora dejó en claro que si esta vez ha decidido salir a hablar en televisión nacional, es netamente porque pondrá una denuncia para que no le hagan daño ni a ella, ni a su familia.

“No voy a permitir que se metan con mi familia. Esta no es la primera vez que pasa esto, es la segunda vez. Que el público sepa la clase de persona que es y de lo que es capaz de hacer”, finalizó.

