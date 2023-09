Fiorella Retiz estuvo como invitada especial en el programa de Magaly Medina, donde se refirió al ampay que protagonizó con Aldo Miyashiro. Y es que la exreportero confesó el calvario que vivió con los presuntos engaños que habría sufrido por parte del conductor.

“Tienes una figura de una persona, lo ves como un mentor, lo admiras. Nunca fue sincero, solo le importa una sola cosa, que es él, y para conseguir lo que quiere, es capaz de todo”, comenzó diciendo.

“Realmente me sentí como una pelota cuando estalla lo del ampay . Me doy cuenta que estaba completamente equivocada, muchos me decían que tenga cuidado, que era una mala persona (...) Me arruinó la vida, lamento haberlo conocido”, agregó Fiorella con lágrimas en los ojos.

En ese instante, la popular ‘Urraca’ le consultó a Fiorella si es que en algún momento se enamoró de Aldo Miyashiro.

“No sé si estuve enamorada, pero creo que por la admiración, estuve ilusionada de una idea que no era cierta, que solo se basaba en simulaciones”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR