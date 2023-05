Ale Venturo y Rodrigo Cuba habrían terminado luego de un año y medio de relación sentimental. Como se recuerda, ellos hicieron oficial su romance en enero del 2022, dos meses después de que el popular ‘Gato’ firmara su divorcio con Melissa Paredes.

Y todo indica que la reconciliación no será posible esta vez, ya que el futbolista fue captado sacando maletas de la casa que compartía con la chef. Según el programa ‘Amor y Fuego’, el jugador estaría regresando a la casa de su madre, luego de separarse de Ale Venturo.

¿Por qué Ale Venturo y Rodrigo Cuba se separan?

Alexandra Venturo tomó la radical decisión de eliminar todas las fotos publicadas en Instagram, en las que aparecía el padre de su segunda hija, de tan solo 4 meses de edad. Sin embargo, Rodrigo Cuba aún mantiene estas imágenes por lo que se especula que la empresaria es la que habría terminado la relación.

Recordemos que ellos ni siquiera se distanciaron cuando apareció el ampay del ‘Gato’ Cuba’ bailando ‘perreo’ con una misteriosa jovencita, ocurrido en octubre del 2022 en Piura.

Sin embargo, un video de TikTok grabado por Ale y Rodrigo despejaría algunas dudas. Hace unos meses ellos se grabaron indicaron ‘las 5 cosas que no me gustan de ti’.

La influencer reveló que no tolera que el jugador esté muy pendiente al celular. “Lo primero que detesto en realidad y sinceramente es que él está todo el día metido en el celular. No se puede hablar contigo nunca escuchas porque estás en Twitter, Instagram, Tiktok, WhatsApp o viendo quiénes vieron tus historias, cuanta gente vio. Ya estoy cansada, ya“, dijo molesta.

“Yo puedo llorar y no te interesa por qué estoy llorando, eres un insensible al mil por ciento, no entiendo eso” , agregó Alexandra Venturo sobre el trato que le daba su pareja cuando ella estaba embarazada.

Además, precisó que no soportaba algunas costumbre del ‘Gato’ Cuba, como que no bajara la palanca del baño o que no comiera ceviche.

“Otra cosa que detesto de ti, nunca jalas la palanca siempre hay pila flotando, de días, qué te cuesta apretar el botón (...) No comes ceviche, no come, pescado, no come mariscos, no come absolutamente nada” , dijo en aquel entonces.

Tras ello, el integrante del Sport Boys no se quedó atrás y también dijo lo que no le gusta de ella. “Una de las cosas que más me incomodan es cuando quiero dormir, y como ella no puede, Ale viene y me dice ‘despiértate’ y no me deja dormir”, comentó.

“No me gusta que no me dejes mis series, porque te quedas dormida (...) Te demoras mil años en hacer las cosas (...) Otra cosa que me digas es que soy insensible o malo porque pasó una paloma y te pones a llorar”, respondió Cuba a Ale.

