Alexandra Venturo , actual novia del futbolista Rodrigo Cuba, está contando los días para dar a luz a su segunda hija, de la cual aún no se conoce qué nombre llevará. Su eterna amiga de la infancia, Natalie Vértiz, le organizó un hermoso ‘baby shower’ a puertas del gran día.

Aparentemente, la modelo le dio esta increíble sorpresa a la empresaria, quien está a poco de conocer a su nueva bebé. A la reunión asistieron las amigas más cercanas de la pareja del ‘Gato’ Cuba.

Ale Venturo se animó a realizarse dibujo en su ‘pancita’, el cual es tendencias en las embarazadas y se practica en este tipo de eventos.

Baby shower de Ale Venturo

Melissa saca cara por Ale Venturo por embarazarse tan rápido del “Gato”

Melissa Paredes, exconductora de América Hoy, habló sobre Ale Venturo, quien fue duramente cuestionada por haber quedado embarazada a menos de un año de haber iniciado una relación amorosa con Rodrigo Cuba.

En la entrevista con “Metiche” y Karla Tarazona, Melissa Paredes no dudó en defender a la rubia empresaria, quien está a punto de convertirse en madre con el integrante del Boys.

“Ahí sí una pausita porque yo creo que siempre critican a la mujer. ¿Por qué no criticar al hombre? Qué machistas, de verdad. Siempre criticando a la mujer, ‘ay, que ella se embarazó’. ¿El hombre no puede cuidarse? No se pasen, pues”, expresó Melissa Paredes tras los rajes de “Metiche”.