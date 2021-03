Alejandra Baigorria utilizó sus redes sociales para arremeter contra Verónika Mendoza, la chica reality se manifestó en contra de la candidatura de la lideresa de ‘Juntos por el Perú'.

Mediante sus historias de Instagram, la popular “gringa de Gamarra” escribió un polémico mensaje junto con un artículo de El Montonero titulado “La naturaleza chavista de Verónika Mendoza”.

“¿En serio queremos esto para Perú? ¿Una nueva Venezuela?”, fue el mensaje de Baigorria.

Foto: (Captura de Pantalla/Instagram: @alejandrabaigorria)

Asimismo, la rubia reveló por quién votará en las próximas elecciones. “Es imposible creer que las personas no estén informándose para votar. (…) Si me preguntan, yo tampoco sé, me estoy informando… pero mis candidatos por ahora son Hernando de Soto y George Forsyth y, bueno, en López Aliaga hay algo que no me cuadra”, añadió Baigorria.

Foto: (Captura de Pantalla/Instagram: @alejandrabaigorria)

VIDEO RECOMENDADO

Aleska Zambrano arremete contra Said Palao

Aleska Zambrano arremete contra Said Palao - Ojo

TE PUEDE INTERESAR