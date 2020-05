En medio de los rumores de un romance con el alcalde de La Victoria, George Forsyth, Alejandra Baigorria apareció en sus redes sociales contando detalles de su vida amoroso.

La “rubia de Gamarra” recibió preguntas de sus seguidores y no dudó en responder.

“¿Qué es lo principal que debe tener un hombre que quiera ser el dueño de tu corazón?”, le preguntaron.

“Difícil pregunta en estos momentos... lo principal es que sea un hombre trabajador, buen corazón, solidario, que me quiera, que me cuide, que me haga feliz”, comentó Alejandra.

Asimismo, le preguntaron si todavía quería casarse, pero ella comentó que ya no. “Antes era algo que soñaba mucho y ahora perdió mucha importancia, así que no sé”.

Pese a los rumores, Alejandra Baigorria aclaró que se encuentra soltera tres terminar definitivamente con el empresario Arturo Caballero. “Estoy soltera, por lo tanto no tengo novio”.

Pero cuando le preguntaron si le gustaría enamorarse, Alejandra dejó entrever que sí.

“A ver... mmmm, yo creo que sí, pero cuando se dé pues”, respondió.

La ex chica reality también se dio unos segundos para volver a elogiar a George Forsyth: “Creo que es un gran ser humano, un hombre con pantalones como no muchos políticos lo tienen, un alcalde que está parado ayudando de noche, con sus propias manos, a todos los más necesitados y eso no se ve así nomás”.

Temor a contagiarse

Alejandra también confesó su temor a contagiarse de coronavirus. “Por supuesto que tengo miedo pero creo que si todos viviríamos del miedo, no podríamos llevar toda la ayuda a la gente y la verdad para mí es satisfactorio poder llegar a ayudar a muchas personas, que pase lo que tenga que pasar”.





