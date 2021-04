La empresaria Alejandra Baigorria sorprendió a propios y extraños al pronunciarse por primera vez sobre su ausencia en “Esto es guerra” desde hace dos semanas.

A través de Instagram, un usuario preguntó por qué razón no aparecía en el reality. “¿Por qué ya no estás en ‘Esto es guerra’?”, escribió el usuario.

Alejandra Baigorria señaló que no tiene idea de por qué fue separada de EEG: “Esta es una de las preguntas que más hay y en realidad no sé”.

Al ser consultada por el programa “Amor y fuego”, la productora Mariana Ramírez del Villar se negó a responder por qué Alejandra Baigorria y Said Palao dejaron de aparecer en el programa.

“Bueno, tú eres mi competencia y ya no voy a seguir hablando del tema”, dijo la productora. “La misma Alejandra Baigorria ha dicho que no sabe por qué no está en “Esto es guerra””, insistió la reportera de Rodrigo González.

Pero Mariana Ramírez del Villar no quiso explicar si estos chicos reality habían sido sancionados: “Yo no tengo por qué declarar a otro canal. Espero que me entiendas ¿entiendes? Ok, te agradezco”.

