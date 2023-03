La reciente entrevista que dio Alejandra Baigorria a un canal de YouTube online, dio mucho de qué hablar, debido a que confesó haber sido ella quien terminó el romance contra Mario Hart y ahora también decidió dar su punto de vista de ‘Esto es Guerra’.

A través de redes sociales, Alejandra Baigorria dejó en claro que no está de acuerdo con que el programa se haya tornado en más show que competencia, tal como el nuevo ‘chico reality’ Piero, quien no sería buen competidor y solo daría risa por sus respuestas equivocadas: “¿Es en serio que ellos están salvados? Es demasiado, no compiten, no saben nada y a mí no me dan risa. Dios mío”.

Actualmente, la empresaria se encuentra recuperándose de una lesión que habría sufrido en un circuito de competencia y serían ese tipo de circuitos los que la rubia exigiría en el programa en lugar del show: “Pongan circuitos”.

