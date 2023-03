Luego de varios años de su rompimiento, la modelo Alejandra Baigorria reveló la verdadera razón de su separación de Mario Hart, con quien tuvo una intensa relación de casi 4 años. En una entrevista en el canal de YouTube “COM FM”, la exchica reality confesó que fue ella quien le dijo adiós al piloto de carrera.

La “gringa de Gamarra” explicó por qué tomó la difícil decisión de separarse de el excombatiente. Según contó Alejandra, él no estaba preparado para formalizar su relación: casarse y tener hijos.

¿Por qué terminaron Alejandra Baigorria y Mario Hart?

“Yo creo que Mario no estaba listo para tener algo más serio, estable. Él me había dicho para convivir y nos fuimos a una casa grande, con perros. Una como mujer se ilusiona y yo decía ‘ya vamos tiempo y estamos conviviendo, ¿qué viene?’. Creo que ese fue mi error, irme a vivir sin haberme comprometido, no sé si hay un orden para eso”, dijo Baigorria.

“Yo sé que me quería bastante, que no me quería soltar porque estaba feliz conmigo, pero tenía en el otro lado las salidas, las mujeres, que tenía plata y que era conocido. Él no sabía que podía pesar más. Como no me respondía y me decía peros, dije que no aguanto más, le dije que me iba a quedar con la casa y que se fuera con los perros. Así fue”, agregó.

En ese momento, Alejandra Baigorria se dio cuenta que Mario Hart tenía dudas sobre su romance y esto la motivó a romper su vínculo amoroso: “Me di cuenta que Mario estaba en un momento que no me iba a dar lo que yo quería y yo necesitaba, y está bien, no está mal”.