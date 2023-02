Sin pelos en la lengua. Alejandra Baigorria sorprendió al decidir romper su silencio y declarar para las cámaras del programa de Magaly Medina, sobre el reciente ampay de Said Palao junto a una misteriosa muchacha durante un concierto de electrónica.

Y es que la exchica reality señaló que nunca exsitió infidelidad por parte del hermano de Austin. Además, confesó que habría “una historia de trasfondo” , la cual no tocaría por respeto a su relación sentimental.

“No lo hubo (infidelidad) es un tema que yo sé cómo fueron realmente las cosas, hay un trasfondo de eso, del cual no voy a hablar, ni tocar”, comenzó diciendo para las cámaras de ATV.

Asimismo, la empresaria comentó que ya habría “aprendido la lección” con las traiciones que vivió en el pasado por parte de sus exparejas, y que ahora ya nadie le podría ver la “cara de tonta”.

“Tengo 34 años, he pasado por muchas relaciones, los ampays que la misma Magaly ha sacado, entonces, ya no soy tonta (...) Estoy feliz, Said es un chico bueno, deberían darse la oportunidad de conocerlo”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR