Este 24 de febrero, durante el programa ‘Magaly TV, La Firme’, la conductora Magaly Medina criticó duramente a Alejandra Baigorria, quien aseguró que Said Palao no le fue infiel. Como se recuerda, hace semanas, el ‘guerrero’ fue ampayado por el programa de la ‘Urraca’ en actitudes cariñosas con una jovencita en una fiesta electrónica.

“No lo hubo (infidelidad) es un tema que yo sé cómo fueron realmente las cosas, hay un trasfondo de eso, del cual no voy a hablar, ni tocar. Tengo 34 años, he pasado por muchas relaciones, los ampays que la misma Magaly ha sacado, entonces, ya no soy tonta (...) Estoy feliz, Said es un chico bueno, deberían darse la oportunidad de conocerlo”, dijo Ale Baigorria.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Alejandra Baigorria?

Según la figura de ATV, la ‘gringa de Gamarra’ cometió un error al perdonar al hermano de Austin Palao. “Tenía toda la cara dentro del cuello (de la chica), parecía vampiro, bien agarrado de la cintura. Eso no es un chape, no están en un hotel, pero eso es una falta de respeto a la novia, no ven a decir que eso es disculpable”, comentó en un inicio.

“¿Cuál trasfondo? ¿Lo doparon?, ¿le pusieron alguna sustancia? No hay trasfondo, si tienes una novia, si tienes un compromiso tú no tienes porque estar agarrando así y metiéndole la cabeza como si quisieras comerle el cuello a una mujer. Eso no tiene disculpa, no, no y no. En ningún idioma y en ningún trasfondo”, agregó.

Asimismo, Magaly Medina le recomendó a Alejandra Baigorria llevar terapia psicológica para mejorar su autoestima: “Alejandra, eres una perdonavidas y siempre lo has sido, lo has sido a lo largo de tus relaciones. Para mí, eso es un indicador de una falta de respeto, yo llego de viaje y lo termino porque me está faltando el respeto (...) Ay Alejandra, ¿cuál es el trasfondo?, le hicieron el cuentazo y Said con su cara de ‘yo no mato a una mosca’, Said con su cara de tonto, pero bueno, siempre van a haber mujeres ‘perdonavidas’, mujeres que aceptan todas las excusas, siempre van a haber mujeres que las explicaciones no les cuadran, pero que quieren creer”, dijo.

“Creo que (a Alejandra) no la interesa quien la acompaña al lado, ella está más interesada en una imagen ilusoria de matrimonio y de familia que ella quiere a todo dar, no está importante a quien tiene al lado, ella quiere hacer realidad el sueño de convertirse en mamá, de estar casada, de tener familia, ella va sin mirar a los costados. Una chica tan trabajadora como ella, logra su negocio propio, es empeñosa, yo creo que tendría que hacer un poco de terapia para lograr quererse más porque no lo hace, no se quiere”, sentenció.