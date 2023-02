Alejandra Baigorria abrió su corazón ese viernes 24 de febrero de 2023 EN VIVO, en el programa ‘Mande Quien Mande’. La empresaria protagonizó un conmovedor momento con su padre Sergio Baigorria, quien le pidió perdón por no darle la familia que ella anhelaba.

La popular ‘rubia de Gamarra’ comenzó pidiendo perdón a su padre por haberse alejado de la familia, hace muchos años: “pero tambien te prometo que no te voy a dejar en la vida, pase lo que pase”.

El actual alcalde de Chaclacayo rompió en llanto al escucharla y confesó que los problemas con su expareja María Verónica Alcalá provocaron fisuras en la relación con su hija.

“Me hubiese gustado darle una familia a mi hija, y estar juntos para siempre”, dijo entre lágrimas.

Alejandra Baigorria, novia de Said Palao, expuso sus sentimientos y aprovechó para darle un mensaje a todos los padres.

“A pesar de eso, yo agradezco porque en el día de mi cumpleaños de mi papá, mi mamá estuvo presente y para mi eso fue importante, porque nunca lo vi juntos, nunca los vi darse un beso, para mi eso no es normal . Un consejo a la gente que pasa por ese momento, que los que más sufren son los hijos , está bien que no se amen, que no quieran, que no sean compatibles, pero piensen en los hijos, llévense bien, lleguen a un acuerdo”.

TE PUEDE INTERESAR