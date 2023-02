Milena Warthon reapareció en redes sociales tras ganar la Gaviota de Plata en el festival de Viña del Mar 2023, ganando a Mejor Canción en la competencia folklórica. La cantante peruana se pronunció en sus redes sociales donde compartió un emotivo mensaje.

La joven de 22 años reflexionó sobre la difícil que es ser artista en el Perú y cuántas veces recibió un “no” como respuesta.

“Aún estoy procesando todo, todo ha sido una locura.️ Ayer al recibir la gaviota me puse a reflexionar acerca de todo lo que hemos tenido que pasar hasta llegar hasta este preciso momento. Hoy está gaviota toma un significado único no solo para mi. Está gaviota es de todos ustedes, los que han tenido que lucharla conmigo”, escribió la intérprete de ‘Warmisitay’.

Sostuvo que el Perú aún es un país que “no ve claramente que su mayor riqueza está en su diversidad, y de una cordillera que nos une cuando es necesario, a pesar de las fronteras”. Aseguró que, constantemente, es víctima de bullying en redes sociales, por comentarios racistas y misóginos.

“ Esta gaviota es la confirmación de que las niñas andinas también podemos ser súper estrellas, podemos ser lo que soñemos. Que esta gaviota sea el símbolo de reflexión de cuánto nos falta avanzar como sociedad”

“Yo no vivo con los ojos cubiertos, día a día lucho con comentarios racistas, misóginos y más. Día a día lucho con gente que no entiende que nosotras no debemos rendirle cuentas a nadie, ni encajar en ningún ideal. Nosotras somos como somos y eso es más que suficiente”.

