“Estoy en un tratamiento ahorita para congelar mis óvulos. Siempre dije que quería ser madre. Este año, cumplo 32 años. Lo de casarse, es algo que ya se me pinchó el globo, ya tuve anillo, ya me di cuenta que no es un cuento de hadas. Para mí, no es lo más anhelado (el matrimonio), pero mi hijo sí”, dijo Alejandra Baigorria quien tiene entre sus sueños más preciados convertirse en madre.

La Combatiente reveló que se está asesorando con un médico sobre el tema. Además, ya pasó por varios exámenes. “Para estar tranquila, me he asesorado con un doctor. Me están haciendo seguimiento. (…) No necesito tener una pareja para cumplir ese sueño”, indicó.

Baigorria toma con total responsabilidad esta decisión. Espera que, en un año, pueda ver su sueño cumplido. ¿Cuántos hijos desea tener? “De aquí a un año. Creo que muchas mujeres lo hacen, no hay nada de malo. Me gustaría dos, pero con todo lo que está pasando, con uno es suficiente”, finalizó.