Alejandra Baigorria respondió a las declaraciones de Vanessa Terkes, quien insinuó que su exesposo George Forsyth se dejaba ver junto a la “rubia de Gamarra” por las próximas elecciones.

“No la conozco, de vista, de hola y chau, no sé cuál ha sido su tema, no tengo nada que ver en el tema, yo no tengo nada que ver ahí”, dijo la empresaria a “América Espectáculos”.

En ese sentido, Alejandra Baigorria aseguró que el alcalde de La Victoria es su amigo y no tiene nada que ver con su relación con Vanessa Terkes:

“Yo hice un tema con Forsyth de solidaridad, es mi amigo y más allá de los problemas que ellos tengan, yo no tengo absolutamente nada que ver”.

Asimismo, Alejandra Baigorria le aclaró a Vanessa Terkes que ella no se prestaría a utilizar la donación de mascarillas como una campaña política; sin embargo, aseguró que Forsyth no necesita de ella para estar primero en las encuestas:

“Creo que (Vanessa) no me conoce bien pero yo soy una persona que jamás me prestaría para ninguno de ese tipo de cosas y sinceramente te digo, George no necesita hacer ninguna campaña, creo que los números, las encuestas lo han contado solo”, expresó.

Alejandra Baigorria le responde a Vanessa Terkes- diario Ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Andrea San Martín lamenta muerte de su abuelita en plena cuarentena

Andrea San Martín lamenta muerte de un familiar - OJO