¿Una indirecta? La integrante de “Esto es Guerra”, Alejandra Baigorria, sorprendió a todo el público televidente al lanzar un comentar muy particular en pleno programa en vivo. Y es que al parecer, la empresaria le habría mandado una indirecta George Forsyth.

Todo sucedió la invitada al programa, Daniela Darcourt, interpretó uno de sus éxitos “Señor Mentira”. “Señor mentira lárguese de mi vida (...) nadie es indispensable en el mundo, yo me buscaré un sustituto, tú me perdiste, ya verás que tú me perdiste”, es la parte que cantó la salsera.

“Esa parte de ‘ya me perdiste', no sé por qué pero me gustó”, mencionó entre risas la ‘Rubia de Gamarra’.

Recordemos que hace algún tiempo, la combatiente fue vinculada con el alcalde de La Victoria, sin embargo, nunca se confirmó un romance entre ellos. Alejandra, por su parte, siempre tuvo palabras de elogio hacia Forsyth, señalando que era un “hombre guapo e interesante” y “no se sabía que podía pasar más adelante”, haciendo alusión a una posible relación.

Pese a las innumerables declaraciones de la chica reality, George Forsyth decidió mantenerse al margen y no comentar al respecto.

Alejandra Baigorria le manda indirecta a Forsyth - OJO

TE PUEDE INTERESAR