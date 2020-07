La integrante de “Esto es Guerra”, Alejandra Baigorria se mostró sorprendida al verse nuevamente involucrada con su expareja, el empresario Arturo Caballero, tras haber recibido algunas reacciones en sus redes sociales.

En una entrevista con América Espectáculos, la ‘rubia de Gamarra’ aseguró que no hay marcha atrás y que su relación terminó definitivamente.

“El que ha dado like (a sus fotos) es él, a mí no me pueden decir nada, pero tenemos una muy buena relación, no hay por qué terminar peleados. Simplemente, somos amigos y, bueno, le habrá gustado la foto. Al final, estoy soltera y hay mucha gente que me da like”, mencionó la empresaria.

Asimismo, Baigorria señala que no habrá reconciliación por ningún motivo. “La verdad es que Arturo y yo hemos quedado como amigos. Es una relación que terminó y cada uno está por su lado”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Tula Rodríguez se quiebra al recibir saludo de cumpleaños de su hija