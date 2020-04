Alejandra Baigorria volvió a dirigirse a sus detractores en medio de la donación de mascarillas que viene realizando de la mano del alcalde de La Victoria, George Forsyth.

Recientemente, la “rubia de Gamarra” se reunió con el alcalde de Chaclacayo y entregó mascarillas al personal de seguridad ciudadana, agentes de la PNP y Bomberos.

En este contexto, Alejandra Baigorria agradeció al alcalde de La Victoria por ayudarla a cumplir su sueño:

“(Las mascarillas) fueron confeccionadas en San Cosme, un sitio que me dio el alcalde George Forsyth, a quien le agradezco mucho haber podido hacer posible este sueño mío de poder donar estas mascarillas. Gracias a George, gracias a mí están yendo estas mascarillas para Chaclacayo”.

Una vez más, Alejandra aclaró que sus mascarillas siguen todos los protocolos dispuestos por el Ministerio de Salud. “Estoy super feliz, esta mascarilla es un nuevo modelo de la tela Notex, o sea, que protege. Están hechas bajo el protocolo del Minsa".

En ese sentido, la empresaria lamentó que algunas personas hablen mal de sus mascarillas:

“Así que si las personas están hablando mal de mis mascarillas, que no sirven y no sé qué, en verdad busquen otra noticia, porque yo creo que hay que alentar a la gente a que ayude y no chancarla para así promover a que más gente ayude y así vamos a salir de esta. Así que un poquito de pensar”.

