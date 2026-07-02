Alejandra Baigorria asegura que está feliz al lado de su esposo Said Palao y resaltó que confía en él, pese a que el programa “Magaly Teve, la firme” difundió imágenes del “guerrero” divirtiéndose en un yate con varias mujeres.

“Yo sabía que estaba en un yate. ¿Cómo se vuelve a construir la confianza? Mi confianza nunca se destruyó. Nadie tiene por qué decir lo que hago o no de mi vida. Eso es mi vida personal, yo tengo la información (que le dio Said) en cuatro paredes y es mía. En mi familia estamos contentos y eso es lo que tiene que importar. Mientras esté contenta, eso es lo importante. Sé lo que pasa hoy y mañana en mi casa”, precisó Baigorria, quien anunció el lanzamiento de su campaña “Agarra tu gringa” en la Línea 1 del Metro de Lima.

Asimismo, indicó que prefiere restar importancia a las críticas que recibió, tras haber perdonado a su esposo a raíz de las imágenes.

“Soy una mujer que es criticada por todo. Soy un blanco de críticas y lo tengo claro. Lo asumo y respeto, así que ya está. Simplemente recibo las críticas, algunas las comparto y otras no porque mientras más me quieren hundir… más salgo a flote, así que bienvenidas sean las críticas”, agregó.

Por otro lado, señaló que se ha sentido afectada por los ataques.

“Soy un ser humano, no soy de robot, pero solo es un momento y al día siguiente tengo que estar fuerte. La clave del éxito es seguir remando”, acotó.

NUEVO PROYECTO

La popular influencer y destacada empresaria peruana, junto a su esposo y socio, Said Palao, lanzaron una nueva campaña de la millonaria rifa “Agarra tu Gringa”, esta vez de la mano de la Línea 1 del Metro de Lima, cuya estación de Villa El Salvador, alborotó a los usuarios del cono sur.

“Queremos seguir creciendo y son proyectos que me gusta hacerlo juntos, con mis socios, mi esposo, que dio inicio a este nuevo proyecto hace ocho meses, o un año. Y mi hermano Sergio, también, siempre voy a incluir a mi familia dentro de mis proyectos. Y contenta, mientras siempre haya una unión, es bonito. A pesar de las críticas, la empresa ha crecido rápidamente”, expresó Alejandra.

ALGO MÁS

Alejandra estuvo hace unos meses en Sudáfrica donde recibió un premio e hizo un Sáfari, pero no posteó fotos con su esposo.