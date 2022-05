Alejandra Baigorria fue invitada a la alfombra roja del famoso diseñador peruano Sergio Dávila, en Nueva York, Estados Unidos, donde aprovechó para conocer la ciudad e ingresó a diversas tiendas exclusivas donde mostró a sus seguidores la gran variedad de carteras que hay.

“Me he comprado unas cositas. Una carterita y unos lentecitos. Siempre me doy mis gustos porque me saco el lancho trabajando. De por sí este viaje ha sido en parte de trabajo y bueno a veces uno hay que darse sus gustitos. Hasta que no sea mamá estoy ahí bien, ahí todo para mi bebe”, comentó en ‘En boca de todos’.

La empresaria agradeció al diseñador Sergio Dávila por invitarla a tan importante evento, donde ha conocido a mucha gente del ámbito de la moda. “Estoy agradecida con Sergio”.

¿Gastó más de S/26 mil en carteras?

En un momento del programa, el conductor Ricardo Rondón reveló la suma que la chica reality habría gastado en carteras exclusivas. “Gastarte S/26′100.71 solo en carteras, eso es un lujo”, dijo.

Ante esta afirmación, Alejandra Baigorria aclaró que nunca hizo ese gasto. “Lo que yo hice fue enseñarles los modelos que habían, no significa que todos los modelos los compré. Estoy acá en un outlet grandísimo de pura oferta. La verdad que están ahí todas las marcas a un super precio”.

“Quiero dejarles en claro que ya tengo 12 años en mi empresa. Al comienzo obviamente quebraba, perdía plata y todo. Mi constancia y mis ganas de no caerme ha sido que recién hoy en día puedo darme el gusto de lo que yo quiero, mis proyectos, puedo viajar. Creo que es el resultado de alguien que trabaja duro que por más caídas que tenga sigue buscando”, aseveró.

Alejandra Baigorria muestra lujosas carteras

En sus stories de Instagram, la empresaria mostró la gran variedad de carteras que habían en la tienda que visitó en New York. Se tratan de diferentes bolsos de la marca de lujo Louis Vuitton.

El programa reveló que -por ejemplo- un bolso Papillon BB que mostró Baigorria tenía un valor de US$2.322 (S/8.854). Otro Bolso Neverfull MM Louis Vouitton tendría un costo de US$2.112 (S/8.054), así como el bolso Onthego PM valorizado en US$2.639 (S/10.063).

