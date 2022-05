Durante el programa “Magaly TV La firme” del 4 de mayo de 2022, Magaly Medina se burló de Alejandra Baigorria luego que se informó que su mamá, Verónica Alcalá, se comprometió con su pareja.

Y es que el programa “En boca de todos” lanzó la noticia con el siguiente titular: “Verónica Alcalá, mamá de Alejandra Baigorria, recibió anillo antes que su hija”. En ese sentido, la ‘urraca’ no pudo evitar lanzar ácidos comentarios.

“Hoy día en el programa “En boca de todos” hicieron un enlace con Alejandra Baigorria y con su novio, Said Palao. Perdón, ayer... (...) pero para qué, para que le digan a la pobre Ale que a su mamá ya le dieron su sortija de compromiso”, comentó la periodista.

Magaly Medina recordó que Alejandra Baigorria ya estuvo comprometida, aunque actualmente no es el caso, ya que Said Palao todavía no la sorprendió con el anillo: “cómo hacen eso con la pobre Ale que viene reclamando, y le dieron ya, pero es que a ella no es que no le hayan dado, a ella el venezolano con el que estaba, el chocolatero que después era amigo de la Yahaira, a ella le dio su anillito, lo que pasa es que ese romance no terminó en el altar”.

Asimismo, Magaly Medina recordó que la ‘rubia de Gamarra’ quiere casarse desde que estaba con Mario Hart: “pero ahora, que como Ale anda pidiendo anillo desde la época que estaba con Mario Hart, ahora resulta que a su madre le dieron su anillo y a ella aún no. Ay, qué malos, por qué se burlan de su compañera, son del mismo canal, qué barbaridad”.

Fuente: ATV

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Melissa Klug y su reacción al ver la foto de Jefferson Farfán

Melissa Klug se sorprende al ver imagen de Jefferson Farfán.