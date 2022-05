Magaly Medina salió al frente para criticar nuevamente a Tula Rodríguez, quien en la última edición del programa “En boca de todos” se mostró bailando y bastante contenta, pese a que el día anterior se presentó llorando y negando que quiera quedarse con las propiedades de su esposo Javier Carmona.

“Después de que lagrimeaba, tosía, se atoraba, no habría pañuelo que la contuviera. Hoy apareció baile que baile, era otra. Claro, después de lo de ayer, ¿por qué no contestó?”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ le recordó a Tula que no solo su hija Valentina sufre por la partida del empresario, sino también los hijos mayores, quienes han atravesado situaciones bastante complicadas desde su niñez.

“Después del aclare de sus hijastros ya no dijo nada. Es que es bueno victimizarse y lloriquear para que la gente nos crea. Tienes una hija, pero también tienes que pensar que hay otros hijos y una madre. Los chicos no pueden disfrutar de la herencia que les dejó su padre porque tú no quieres hacer un simple trámite y los estás meciendo. En vez de estar lloriqueando deberías hablar con los hijos de Carmona, para que tu esposo descanse en paz”, agregó.

“La infancia de estos chicos no fue fácil, su madre estuvo detenida, luego su papá se compromete con Gisela Valcárcel y se va vivir con ella, después Tula entra en escena y los chicos nuevamente se tienen que ir a vivir lejos de la mujer (Gisela) que ya consideraban su madre, entonces que pare su mano, porque esos muchachos en algún momento tuvieron la edad de su hija y debe ponerse la mano en el pecho y pensar un poquito”, finalizó.

