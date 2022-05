¡Se encienden las alarmas! Magaly Medina utilizó unos minutos de su programa para dirigirse al mensaje que le habría enviado Gisela Valcárcel en sus redes sociales, donde aseguraba que “Dios odia al que siembra discordia en una familia”; frase que fue interpretada por los usuarios como una indirecta hacia la conductora de ATV.

“La tía Gise dice que no me ha enviado ninguna indirecta. Como no me doy cuenta si algo es para mi, ni siquiera la tos me da, no me quita el sueño. Yo pensé que ese mensaje estaba dirigido a la mona con metralleta (Janet Barboza), al Domínguez, que escupen cualquier cosa con tal de hacer noticia. Nunca nadie les hará una demanda porque lo que dicen, se lo lleva el viento”, comenzó diciendo.

En ese sentido y pese a que no se sintió aludida, la popular ‘Urraca’ quiso dejar en claro que a ella la podían acusar de cualquier cosa, menos de decir mentiras en televisión nacional.

“Acá no hay lenguas mentirosas, mi lengua venenosa existe hace mucho, incluso antes que muchas estuvieran en la tele. Acúsenme de cualquier cosa, pero no de mentirosa. Yo no me sentí afectada... Además, cuando yo le digo las cosas, se las digo con nombre y apellido. Chambea pues hija”, finalizó.

