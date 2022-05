Se encienden todas las alarmas. Giuliana Rengifo estuvo enlazada con el programa “Amor y Fuego”, donde no pudo evitar hablar sobre Magaly Medina, con quien se sabe tiene bastante diferencias a raíz de que confesara que tuvo un amorío con el notario Alfredo Zambrano.

Todo se dio cuando la cumbiambero presentó su nueva tienda de ropa, y aprovechó para mandarse con tremendos dardos para la popular ‘Urraca’.

“A veces la gente juzga como una se viste, como una trabaja y después, no se dan cuenta que también hacen lo mismo, porque trabajamos en el mismo medio (...) A sus 60 años se le ve muy bien a la señora (Magaly Medina), es regia, igual que Gisela, todas son regias”, comenzó diciendo.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Rengifo se animó a comparar la “naturalidad” física de Gisela Valcárcel, con la de Medina, de quien dejó entrever tendría más de una intervención quirúrgica.

“Yo creo que Gisela no tiene ninguna cirugía, uno tiene que envejecer con dignidad. Cuando más botox te metes a la cara, es terrible... Yo por ejemplo tengo 38 años y hasta el día de hoy no me pongo botox, no me opero nariz, nada”, señaló entre risas.

